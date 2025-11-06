Кажба на дизелово гориво в особено големи размери разкриха полиция и прокуратура. Тръбопровод на "Лукойл" близо до Стара Загора е бил пробит, а по случая са задържани четирима души, които пренасяли горивото в склад и в последствие го продавали.

Задържаните могат да получат до 20 години лишаване от свобода, съобщиха от прокуратурата.

"От нефтопровод, южно от града, има пробив и се източва нерегламентирано гориво. На място са зъдържани два автомобила с монтирани в тях бидони от 1 тон", съобщи за NOVA ст. комисар Красимир Христов, директор на ОД на МВР – Стара Загора.

Ощетеното юридическо лице дори не е разбрало за този пробив в тръбопровода и сигналът от полицията не идва от него. Това е информация, с която по оперативен път са се сдобили нашите полицаи", обясни заместник окръжният прокурор на Стара Загора Митко Игнатов.