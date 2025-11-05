Двама жители на с. Карбинци са били задържани за кражби на дизелово гориво, съобщи полицията във Видин.

В стопански постройки в селото криминалистите установили множество пластмасови туби, съдържащи над 400 литра нафта. По първоначалните данни тя е била източена от резервоари на товарни автомобили, спрели за престой на главен път Е79 в близост до с. Бела.

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво



По случая с полицейска мярка за срок до 24 часа били задържани двама жители на Карбинци – на 18 и 20 години. Установява се съпричастността към посегателствата и на непълнолетно момче от с. Медовница. Откраднатото гориво е иззето.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура - Видин.

Редактор: Ивайла Митева