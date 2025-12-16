Полицията издирва Галена Петкова Георгиева по молба на близките ѝ. Тя е на 51 г. от Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Около 11 ч. в понеделник жената е напуснала жилището, в което живее в кв. "Тракия", и оттогава е в неизвестност. Тя е с къса прошарена коса, със среден ръст и пъстри очи. Била е облечена с бяла блуза на сини райета, обута с тъмносиньо долнище на анцуг, с домашни кафяви пантофи.

Напускала е жилището си и друг път, като е откривана във входове на жилищни блокове в квартал "Тракия" и около гробищния парк. От полицията апелират гражданите, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112, на тел. 054 800 588 или в близкото полицейско управление.

