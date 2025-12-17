Призоваваме всички български граждани на протест утре вечер, след като за четвърти път управляващите се опитват да прокарат крадливия си бюджет и отново го вкараха в дневния ред. Това заявиха лидерите на „Продължаваме Промяната - Демократична България” в кулоарите на Народното събрание.

„Уредникът на Музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме стария крадлив бюджет. Става дума за милиарди, които трябва да бъдат изхарчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купувани гласове. Затова призоваваме всички на протест утре от 18:00 часа на Ларгото в София, за да разберат отиващите си управляващи, че хората не са съгласни с кражбата на милиарди”, заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

„Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. Нека всички излязат на протест в 18:00 часа утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие финално и да не им позволим да откраднат 20 млрд. лева дългове, които са заложени в този бюджет”, подчерта лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

Представителите на опозицията бяха категорични, че коалицията ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало”, БСП и ИТН остава в сила, след като не просто вкара стария бюджет в дневния ред, но и отхвърли преместването на Делян Пеевски от кабинет 222А. „Очевидно тази коалиция продължава да работи и не само запазва Пеевски в кабинета му - тя запазва и крадливия бюджет, който искат да бъде приет за 2026 година”, заключи Мирчев.

Редактор: Калина Петкова