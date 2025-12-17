Варненският Окръжен съд пусна под парична гаранция двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Те бяха задържани заедно с кмета на града Благомир Коцев в началото на юли по разследване за корупция. На Стефанов съдът наложи парична гаранция от 200 000 лева, а на Кателиев – 150 000 лева.

През октомври тази година двамата бяха пуснати под домашен арест с решение на Софийския апелативен съд, а днес защитата им поиска изменение на мерките им за неотклонение с по-леки.

Съдът прие, че обвиняемите няма да попречат на събирането на доказателства и че изминалият до момента период е достатъчен, заради което отпада необходимостта от продължаване на по-тежките мерки. Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

След произнасянето на съда адвокатът на Кателиев - Ивайло Костов, заяви, че размерът на гаранцията е прекомерно висок и не изключи възможността за обжалване.

„Ще преценим. Срокът е седемдневен, което означава, че след празниците изтича. За мен това са баснословни суми. Ако смисълът е да задържим подсъдимите под домашен арест, те биха изпълнили целта си”, коментира Костов.

Стефанов отказа коментар пред медиите. Той заяви единствено, че „поне е получил по-леката мярка за момента“, съобщава БГНЕС.

