Апелативен съд – София постанови мярка „домашен арест“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Съдът постанови незабавното им освобождаване от ареста, освен ако не бъдат задържани на друго основание.

Кателиев и Стефанов бяха обвинени за участие в организирана престъпна група, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев. Според държавното обвинение тя е действала от юли 2024 г. до 19 ноември 2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица.

Според съда продължава да е налице предположението за съпричастност към престъпленията, за които двамата са обвинени, което се извежда от събраните свидетелски показания. Магистратите не се съгласяват с извода на първоинстанционния съд за опасност от извършване на престъпление от двамата. Преди няколко дни Софийският градски съд остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

Двамата са обвинени и за това, че през август 2024 г. в са поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице във връзка със службата му.

