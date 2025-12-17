Софийският градски съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той е на съд по обвинение за неизгодна сделка във връзка с обществената поръчка за новите документи за самоличност.

В средата на септември стана ясно, че Софийската градска прокуратура е променила обвинението срещу Демерджиев от безстопанственост в умишлено сключване на неизгодна сделка. Твърденията на прокуратурата по фактите остават същите.

Съдът отмени паричната гаранция на Иван Демерджиев

"Определението "безстопанственост" се оказа доста трудно. Май осъзнаха, че трябва да посочат и докажат конкретни нарушения на закона, което явно ги разколеба и ги накара да предпочетат друго. Явно осъзнаха и, че при безстопанственост обвиняем трябва да е любимото пуделче на Пеевски - Калин Стоянов", каза тогава Демерджиев.

На 24 април бившият служебен министър беше обвинен заради подписаното на 2 юни 2023 г. допълнително споразумение за увеличаване на цената по договора за изграждане на системата за изготвяне на български лични документи. "Така е нарушил Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МВР", твърди прокуратурата и посочи размера на безстопанствеността - 1 482 218 лв. Самото разследване е образувано през 2023 г.

СГП обвини Иван Демерджиев в корупция

По делото има защитен свидетел - бившата му заместничка Моника Бийчър, освободена от служебния премиер Гълъб Донев по искане на самия Демерджиев. Първоначално на бившия министър беше определена гаранция от 10 000 лв., но Софийският градски съд отмени това прокурорско постановление.

