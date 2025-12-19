Последното редовно заседание на парламента за тази година започна със спор. Причина за това стана ратифицирането на споразумение за финансова подкрепа за Украйна. Решението е на Министерския съвет от 2023 г., а с него се предвижда участие на страната ни под формата на гаранция в размер на 10 милиона евро.

Законопроектът е част от инициатива на Европейския съюз, която цели държавите членки да оказват подкрепа за възстановяването на украинската държава. Дебатът се проведе в полупразна зала, но това не попречи на народните представители да си разменят остри реплики.

Последно редовно заседание на парламента за тази година

„Българската държава ще подари между милиард и милиард и 200 милиона лева на корумпирания фашистки режим на Зеленски. Внасяме още днес проект на решение да отмени това незаконно и нелегитимно решение”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„Всеки финансов ангажимент на България трябва да бъде разгледен в НС и да се вземе решение в него, така че не трябва да предопределяте, че нещо се случва на тъмно. Въпросното решение е подписано на 11 октомври 2023 г., а протоколът за споразумението е от 27 юни 2024 г. Това, че влиза година по късно, е проблем”, поясни Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

„Това са много добре инвестирани пари, защото Украйна в момента е нашият цивилизационен щит. Подкрепата на Украйна е подкрепа за бъдещето на България.Това е в интерес на българските граждани”, смята Манол Пейков от ПП-ДБ.