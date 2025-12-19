Снимка: БТА
Днес е последното редовно заседание на НС за тази година
Последното редовно заседание на парламента за тази година започна със спор. Причина за това стана ратифицирането на споразумение за финансова подкрепа за Украйна. Решението е на Министерския съвет от 2023 г., а с него се предвижда участие на страната ни под формата на гаранция в размер на 10 милиона евро.
Законопроектът е част от инициатива на Европейския съюз, която цели държавите членки да оказват подкрепа за възстановяването на украинската държава. Дебатът се проведе в полупразна зала, но това не попречи на народните представители да си разменят остри реплики.
„Българската държава ще подари между милиард и милиард и 200 милиона лева на корумпирания фашистки режим на Зеленски. Внасяме още днес проект на решение да отмени това незаконно и нелегитимно решение”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.
„Всеки финансов ангажимент на България трябва да бъде разгледен в НС и да се вземе решение в него, така че не трябва да предопределяте, че нещо се случва на тъмно. Въпросното решение е подписано на 11 октомври 2023 г., а протоколът за споразумението е от 27 юни 2024 г. Това, че влиза година по късно, е проблем”, поясни Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.
„Това са много добре инвестирани пари, защото Украйна в момента е нашият цивилизационен щит. Подкрепата на Украйна е подкрепа за бъдещето на България.Това е в интерес на българските граждани”, смята Манол Пейков от ПП-ДБ.
