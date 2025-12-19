Снимка: БТА
-
Между исканията и възможностите: Експерти коментират промените в Изборния кодекс
-
Спорове в парламента заради помощта за Украйна
-
Стояна Георгиева: Предстоят месеци на задълбочаваща се политическа криза
-
„Възраждане“ внася ново искане до КС за предложението за референдум за еврото
-
МРРБ отчете събираемост на пътни такси от над 1 млрд. лева (ВИДЕО)
-
Удължителният бюджет: Има ли рискове за икономическата стабилност на страната
Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат след Нова година
Днес е последното редовно заседание на парламента за тази година.
Влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.
Следващата седмица има само два работни дни - понеделник и вторник. След това излизаме в петдневна почивка.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни