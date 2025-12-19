Днес е последното редовно заседание на парламента за тази година.

Влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.

Следващата седмица има само два работни дни - понеделник и вторник. След това излизаме в петдневна почивка.

