От началото на тази седмица „БДЖ - Пътнически превози” е с ново разписание. На много места в страната вече ще има допълнителни връзки между населените места, а част от промените в графика са съобразени с постъпили предложения от местни власти и граждани.

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

Влаковете ще се движат с повече вагони, като ще бъдат осигурени между 5 000 и 10 000 повече места, обясни Анатолий Атанасов, директор „Оперативна дейност” в „БДЖ – Пътнически превози".

В Обедния информационен блок по NOVA News той увери, че се прави всичко възможно, за да се удовлетворят нуждите на пътниците.

Запитан за случаите на студени вагони, Атанасов обясни, че щом бъде докладвано за такъв, веднага се предприемат мерки за ремонт.

„Случаите се ограничават до 2–3 на ден. От 550 влака говорим за 2–3 вагона на ден”, каза Анатолий Атанасов.

Обновлението на БДЖ

„Разчитаме най-вече на електрическите мотрисни влакове, които ще дойдат по Плана за възстановяване и устойчивост. Там са предвидени 25 влака на „Шкода“ и 35 - на „Алстом“. С тяхна помощ превозвачите ще успеят да сменят над 50% от съставите на влаковете, които возят пътници”, обясни Атанасов.

Редактор: Ина Григорова