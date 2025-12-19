Родителите на деца до 12-годишна възраст ще могат да се възползват от по-гъвкаво работно време след окончателно решение на парламента, което предстои да бъде вписано в Кодекса на труда след обнародването му в „Държавен вестник“.

Според експертът по човешки ресурси и член на Управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора Стефка Танчева промяната ще обхване майки, самотни бащи и осиновители на деца до 12 години и ще даде възможност служителите да поискат адаптиране на работния си ден за конкретен период, свързан с нуждите по отглеждане на децата.

За NOVA Танчева уточни, че т.нар. "гъвкаво" работно време в българското законодателство е познато като „работно време с гъвкави граници“. Това означава, че служителят може да договори с работодателя промяна в началото и края на работния ден, в смените или дори разделяне на работното време на няколко части. Мярката обаче не е императивна – работодателят не е задължен автоматично да одобри искането, а има право да го разгледа, да предложи алтернативи или да откаже с аргументи, свързани с производствения процес и организацията на труда.

Според експерта реалното прилагане на мярката ще зависи от конкретната работна среда. В България малко над 30% от компаниите вече предоставят възможности за дистанционна или хибридна работа, което улеснява въвеждането на гъвкавост за родителите.

Танчева подчерта нуждата от ясно разписани задачи, очаквания и резултати, както и от прозрачност в отношенията между работодатели и служители.

Ако работодател откаже искане за гъвкаво работно време, той е длъжен да предостави обосновка. Според експертът статистиката в Европа показва риск от кариерно изоставане при служители, работещи изцяло дистанционно, тъй като те по-често се чувстват недооценени и неинтегрирани в екипа си.

