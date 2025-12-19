Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (19.12.2025 - следобедна) Начало България Новините на NOVA (19.12.2025 - следобедна) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (19.12.2025 - следобедна) Новините на NOVA (19.12.2025 - следобедна) 19 декември 2025 16:12 Обеден информационен блок на NOVA NEWS (19.12.2025) Новините на NOVA (19.12.2025 - обедна) Новините на NOVA (19.12.2025 - 9.00) Новините на NOVA (19.12.2025 - 8.00) Новините на NOVA (19.12.2025 - 7.00) Новините на NOVA (19.12.2025 - 6.00) Гледайте цялата емисия Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България ВАС отмени уикенд винетката заради грешно превалутиране в евро Как ще се управляват парите ни във втория пенсионен стълб Илияна Йотова: Изборите вероятно ще са в края на март „Българската Коледа“ подпомага лечението и рехабилитацията на дете със слухова загуба СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК Столична община въвежда Зелен билет заради замърсения въздух ПГ на "ДПС-Ново начало": Следим стриктно цените и настояваме за твърди мерки срещу спекулата "Телеграфно подкастът": Защо младите не гласуват, а протестират срещу властта Задържаха мъж за споделяне на порнографски файлове с малолетни Откриха над 160 кг хероин в тир с хранителни стоки, пътуващ за България Легендата Стоян Саладинов: Как арестувахме Сретен Йосич Кристиан Вигенин: Българското общество не е антиевропейско Млада жена почина след пушене на наргиле в Благоевград Между исканията и възможностите: Експерти коментират промените в Изборния кодекс Стефка Танчева: Наредбата за гъвкаво работно време за родители не е задължение, а възможност за преговаряне Делян Пеевски показа “Музея на сглобката” на група млади хора (СНИМКА) Влаковете ще се движат с повече вагони за празниците Увеличиха с още 2 г. присъдата на убиеца на Митко от Цалапица Обвиниха собственика на болницата в Пловдив, от която бяха откраднати 3,2 млн. лв. Спорове в НС заради охраната от НСО за депутати Депутатите излизат в 3-седмична ваканция Спорове в парламента заради помощта за Украйна Окръжната прокуратура в Ловеч протестира домашния арест на директора на столичното Пето РУ 67% от работодателите са готови да зарадват служителите си с коледни бонуси Гъвкаво работно време за родители: Как ще се отразят промените на работодателите и служителите Серия от верижни катастрофи предизвикаха тапи на АМ "Хемус" (СНИМКИ) Стояна Георгиева: Предстоят месеци на задълбочаваща се политическа криза Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на „Има такъв народ“ Борисов: С машини или с хартия - за нас е все едно. ГЕРБ винаги побеждава „Възраждане“ внася ново искане до КС за предложението за референдум за еврото МРРБ отчете събираемост на пътни такси от над 1 млрд. лева (ВИДЕО) Прогноза за времето (19.12.2025 - обедна) Удължителният бюджет: Има ли рискове за икономическата стабилност на страната Милчева и Папазян: Промените в Изборния кодекс отново разпалват напрежение Откриха мъртъв турист на Витоша, друг е пострадал при подхлъзване Президентът обяви кога връчва първия мандат „Величие“ на консултации: Народното събрание е нелегитимно от избирането си По празниците: Без камиони по магистралите „Живей красиво”: Как да избираме подаръци със смисъл, а не по навик Откраднаха колата и инвалидната количка на самотен баща Лекар с фалшиво свидетелство за специалност оперира хора, без да има право Общественото недоволство и изборът на път за реформи: Анализ на актуалната ситуация Fitch Ratings: Политическата нестабилност в България затруднява реформите и перспективите за растеж До 10 години затвор за мъжа, потрошил 215 надгробни плочи в София Мръсен въздух в София и Пловдив Пуснаха под гаранция директора на 138-о училище Краят на консултациите: Представители на „Величие" отиват на „Дондуков" 2 Как преминаха третите многобройни протести в няколко града в страната ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА