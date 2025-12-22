Коледният дух пристигна по-рано тази година в Зоопарк Варна - с червено палто, бяла брада и кошница, пълна с подаръци и лакомства. Дядо Коледа изненада не само децата, но и някои от обитателите на зоопарка, превръщайки обикновения зимен ден в истински празник.

Белобрадият гост се появи сред местообитанията на маймунките и носатите мечета - тазгодишните специални „домакини“ на коледната изненада. Там той раздаде лакомства и играчки, подготвени специално за животните, а около клетките се събраха радостни деца и родители.

„Идеята се роди преди доста години, когато в един момент осъзнахме, че искаме да зарадваме и нашите животни, както радваме и всички роднини и близки вкъщи за празниците“, разказа уредникът на зоопарка Нора Люцканова. „Затова решихме да посрещаме Дядо Коледа един-два дни преди Бъдни вечер в зоопарка“, добави тя.

Подаръците за животните са подбрани с внимание към здравето и навиците им. „Те са играчки за нашите животни и лакомства, които те много обичат“, обясни Люцканова. Част от тях са избрани специално за празника - ядливи чашки от вафлени корички с цитрусови плодове за маймунките и сурови яйца за носатите мечета, които, по думите ѝ, са им ужасно любими.

Появата на Дядо Коледа пред клетките предизвика любопитство у самите животни. „Когато влезем с човек, облечен в червено облекло, което е доста сигнален цвят за тях, те изпитват любопитство, защото знаят, че когато дойде някой различен от техния гледач, обикновено им дава нещо по-различно - под формата на лакомства", каза още уредникът.

Сред публиката бяха и най-малките посетители, за които срещата с Дядо Коледа е истинско вълнение. Тригодишната Жасмина не скри радостта си. Тя сподели, че ѝ харесва в зоопарка и че любимите ѝ животни са маймунките. За Коледа си пожелава „кухня“, а на въпроса дали ѝ е харесало, че Дядо Коледа раздава подаръци, отговори с категорично „да“. Също толкова уверено потвърди, че е била добро дете тази година. По време на празничното събитие малките посетители също получиха подаръци от Белобрадия старец.

„Искаме да покажем на децата, че коледният дух е жив и че трябва да насочим вниманието си не само към хората, семейството и близките си, а и към всички останали“, подчерта Нора Люцканова.

