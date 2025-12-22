В понеделник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - бизнесдамата Юлияна Дончева, предприемачът Таня Скринска и опитният телевизионен водещ Иво Танев, изразиха своите позиции по няколко въпроса.

Първата тема в предаването е за предстоящата политическа 2026 г. Гостите обсъдиха какъв би бил изходът от предсрочни избори, каква е връзката между президента Румен Радев и движението „Трети март”, както и ще се появи ли нов политически играч на сцената.

След това експертите коментираха опасенията за сигурността в големи световни столици, които доведоха до отмяната на новогодишните тържества в Париж, Токио, Белград, както и Ню Йорк.

Цялото предаване гледайте във видеото.