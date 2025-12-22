-
„На кафе“ с Ути Бъчваров, Иво Танев, Лара Златарева, Алена Вергова и Васил Дуев-Тайг
-
Смела и емоционална игра в "Сделка или не"
-
„Събуди се“: Коледа идва – грипът също. Как да останем здрави по празниците?
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 21 декември очаквайте
-
„Нa кафе“ с Изабел Овчарова-Изи, Зуека и Владо Михайлов
-
Калин: Миро спечели „Игри на волята“ напълно заслужено
Коментар на Юлияна Дончева, Таня Скринска и Иво Танев
В понеделник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - бизнесдамата Юлияна Дончева, предприемачът Таня Скринска и опитният телевизионен водещ Иво Танев, изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Първата тема в предаването е за предстоящата политическа 2026 г. Гостите обсъдиха какъв би бил изходът от предсрочни избори, каква е връзката между президента Румен Радев и движението „Трети март”, както и ще се появи ли нов политически играч на сцената.
След това експертите коментираха опасенията за сигурността в големи световни столици, които доведоха до отмяната на новогодишните тържества в Париж, Токио, Белград, както и Ню Йорк.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни