Решението за присъединяването на България към еврозоната е окончателно и необратимо. Това заяви председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова в ефира на „Пресечна точка“. Тя припомни, че остава малко повече от седмица до първия ден, в който страната ни ще стане пълноправен член на еврозоната.

Русинова подчерта, че продължаващата политическа криза и удължаването на бюджетната процедура създават напрежение и тревоги сред хората, най-вече по отношение на доходите. Според нея 2026 година ще бъде предизвикателна, като страната е изправена и пред „доста гореща политическа обстановка“.

По темата за въвеждането на еврото Русинова призова за спокойствие. Тя увери, че държавата разполага с всички необходими контролни механизми за наблюдение на цените и ограничаване на спекулата. „Не би трябвало да имаме опасения“, посочи тя.

Председателят на ИСС напомни, че търговците са задължени до 8 август да обозначават цените както в лева, така и в евро. До 29 декември трябва да приключат всички плащания на данъци, като след това процедурите ще могат да бъдат подновени отново след 5 януари.

Русинова препоръча на гражданите да пазаруват директно с евро, като подчерта, че именно това е целта на стартовите пакети с евромонети. Тя обърна внимание и на необходимостта от повишено внимание при обмяната на валута, която трябва да се извършва единствено в банки и пощенски клонове.

По думите ѝ най-големите притеснения на хората са свързани с цените, бъдещето на договорните отношения и банковите сметки. В същото време тя отбеляза, че страните от еврозоната традиционно отчитат по-ниска инфлация.

Русинова подчерта, че поскъпването на стоки и услуги зависи от различни фактори, като по-голямата част от тях са свързани с геополитическата обстановка. Според нея българските граждани вече постепенно са свикнали с мисълта, че ще боравят с евро.

