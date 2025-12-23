Коледните и новогодишните празници вече чукат на вратата, а за много хора пазаруването на играчки е сред най-важните задачи в списъка.

През 2024 г. Европейският съюз е внесъл много повече играчки от страни извън ЕС, отколкото е изнесъл. Общата стойност на внесените играчки достига 7,1 милиарда евро – с 600 милиона евро повече в сравнение с 2023 г. В същото време износът на играчки от ЕС към страни извън съюза възлиза на 2,5 милиарда евро, което също е лек ръст спрямо предходната година.

Най-големият доставчик на играчки за ЕС остава Китай. Цели 80% от всички внесени играчки идват оттам – на стойност 5,6 милиарда евро. На много по-голяма дистанция следват Виетнам с 6% (418 милиона евро) и Великобритания с 3% (188 милиона евро).

Вътре в Европейския съюз най-големите вносители на играчки от страни извън ЕС са Германия и Нидерландия – всяка с по 17% от общия внос. Франция е на трето място с 14%.

Когато става дума за износ, основната дестинация за европейските играчки извън ЕС е Великобритания. Там отиват 33% от целия износ, или играчки за 838 милиона евро. Следват Швейцария с 13% (315 милиона евро) и Съединените щати с 10% (245 милиона евро).

Данните показват още, че почти 60% от износа на играчки от ЕС към останалия свят идва само от три държави. Най-големият износител е Чехия с 28%, следвана от Германия с 17% и Белгия с 13%.

