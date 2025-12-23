„Изпращаме най-успешната година за българския туризъм. Цифрите са еднозначни - над 13 милиона посетители, над 14 милиарда лева приходи от туризъм”. Това коментира в предаването „Пресечна точка” Поли Карастоянова, която е изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. По думите ѝ ръстът е над 5-6%.

Тя отбеляза, че има устойчива политика в сектора. „Буквално преди дни Националният съвет по туризъм, в който участват всички представителни туристически организации, даде възможно най-високата оценка за работата на министър Боршош”, заяви Карастоянова.

Тя даде висока оценка на сайта visitbulgaria.com . Освен това посочи като добър пример Деветата глобална конференция за винен туризъм, която се проведе у нас. Като положително отчете и предстоящото домакинство на Giro d’Italia.

Карастоянова обясни, че зимните курорти - Пампорово, Банско и Боровец, са напълно резервирани. Къщите за гости, малките населени места, където има минерални води, също са много търсени от българските туристи.

Офертата от 8 000 лева новогодишен пакет във Велинград е чудесна новина за българския туризъм, смята още Карастоянова.

„Това означава само едно – че има туристи, български или чуждестранни, които намират за прекрасно да похарчат тези пари именно в България, именно там. Те харесват мястото, харесват хотела, харесват храната, музиката. Всичко, което им предлагат домакините, за тях е повече от стойността, от себестойността на пакета”, коментира Карастоянова.

Пътуванията в чужбина

Поли Карастоянова обясни, че традиционно сред българските туристи са много предпочитани Солун и Истанбул. В последните години се наблюдава засилен интерес към страните от Персийския залив – Дубай, Абу Даби, Саудитска Арабия, Катар, Оман, както и на изток - Виетнам, Китай, Тайланд.

„И можем да завършим с една корона в това отношение – Карибите. Круизите стават все по-популярни и групата от Карибските острови предлага между една и две седмици чудесни условия”, обясни Карастоянова.