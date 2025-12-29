-
Не го правете! Това е лошо за България!, призова председателят на ГЕРБ-СДС
Пребоядисани млади комунистчета - играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. Не го правете! Това е лошо за България! Това каза в обръщение председателят на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.
Във Facebook той пусна кратко видео във връзка с поклонението на Тюркян чешма в родопското село Могиляне. Жертвите на Възродителния процес бяха почетени от АПС и "ДПС - Ново начало", като тази година се включиха и лидерите на "Продължаваме промяната" - "Демократична България".
"Искам да кажа на тези комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а нас тогава, като млади офицери, ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата - не си играйте с нещо, което не разбирате", призова Борисов чрез изявление във видеоклип във Facebook.
Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в Народното събрание (ВИДЕО)
Редактор: Цветина Петкова
