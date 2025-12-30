Столичната община и СДВР съобщиха какви мерки за сигурност ще бъдат предприети на новогодишния концерт на площад „Княз Александър I” в София. Той ще започне в 21:30 часа на 31 декември, а участие в него ще вземат групите „Сигнал” и „Мери Бойс Бенд”, както и изпълнителите Ирина Флорин, Николай Славеев, Pressie, Dim4ou. Водещи ще бъдат Милица Гладнишка и Наско от БГ Радио.

С празнична програма и концерти на открито посрещат Нова година в цяла България

Традиционно на площада няма да бъдат допускани лица във видимо неадекватно състояние, както и такива с опасни предмети. Движението в центъра на столицата ще бъде ограничено във връзка с провеждането на концерта.

СДВР и Главна дирекция „Жандармерия“ предприемат засилени мерки за сигурност и пътна безопасност, съобщи главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор „Масови мероприятия“ в столичната полиция.

Организацията по обезопасяването на събитието е започнала още вчера. Екипи на „Пътна полиция“ са освободили от паркирани автомобили района на площад „Батенберг“.

От 19:00 часа на 31 декември ще бъде преустановено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка от площад „Независимост“ до ул. „Раковски“. По същото време ще започне и ограничаването на трафика в съседните улици, а достъпът на зрители ще се осъществява през шест обособени пропускателни пункта. Те ще бъдат разположени на бул. „Цар Освободител“ при БНБ, на площад „Желю Желев“, от източната и западната страна на Националната художествена галерия, на бул. „Цар Освободител“ преди кръстовището с ул. „Бенковски“, на ул. „Княз Александър I“, както и при кръстовището на ул. „Съборна“ и Градската градина.

На територията на събитието няма да бъдат допускани лица, носещи огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия или други опасни предмети. Хора във видимо нетрезво състояние също няма да имат достъп до концерта.

От дирекция „Аварийна помощ и превенция“ съобщиха, че на терен ще бъдат разположени 10 екипа, а Столичната община е осигурила медицинско обслужване по време на празничната вечер.

Заместник-кметът на София по култура, образование, спорт и младежки дейности Благородна Здравкова изрази надежда концертът да се хареса на публиката. Ще има и светлинно дрон шоу, ако метеорологичните условия позволяват.

Мария Мутафчиева от „Мери Бойс Бенд“ сподели, че групата е изключително щастлива за първото си излизане на сцената на площада в София. Подготовката си за концерта музикантите започнали още през лятото. Публиката ще чуе песни от 30-годишната история на бандата.

Организаторите подчертават, че заря няма да има, за да се избегне риск за хората и животните в града. Апелът към всички присъстващи е да носят добро настроение и топли дрехи.