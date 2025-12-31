Пожар гори в къща и плевня в Смолян. Говорителят на полицията Елена Стоилова съобщи, че сигналът е получен на тел. 112 в 11:40 часа.

Огънят е тръгнал от плевнята, като е обхванал впоследствие и дома в квартал „Каптажа“.

В плевнята имало животни и при опит да ги спаси е пострадал 82-годишен мъж. По първоначални данни той е с 10-15% изгаряния и е обгазен, без опасност за живота. Мъжът е транспортиран до болница в Пловдив.

Редактор: Цветина Петкова