Снимка: iStock, илюстративна
Той е с 10-15% изгаряния и е обгазен
Пожар гори в къща и плевня в Смолян. Говорителят на полицията Елена Стоилова съобщи, че сигналът е получен на тел. 112 в 11:40 часа.
Огънят е тръгнал от плевнята, като е обхванал впоследствие и дома в квартал „Каптажа“.
В плевнята имало животни и при опит да ги спаси е пострадал 82-годишен мъж. По първоначални данни той е с 10-15% изгаряния и е обгазен, без опасност за живота. Мъжът е транспортиран до болница в Пловдив.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Елена Павлова, БТА
