Снимка: iStock
Инцидентът е станал след сблъсък между два леки автомобила
Мъж на 67 години е загинал при катастрофа в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оттам посочват, че около 16:00 часа днес на улица „Покровнишко шосе“ е станало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила. Загинал е водачът на единия автомобил, допълват от полицията.
Преди дни деветмесечно бебе пострада при катастрофа между Петрич и Ново Делчево, а двама души загинаха при пътнотранспортно произшествие между лек и товарен автомобил край Велико Търново, предаде кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова.
