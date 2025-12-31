Снимка: iStock
Загиналият е машинист
Челен сблъсък между два влака по линията, която обслужва перуанския туристически маршрут към Мачу Пикчу, е отнел живота на един човек и е ранил най-малко 40 други. Загиналият е машинист.
На място са изпратени множество линейки и медицински екипи. Инцидентът е станал в отдалечен район в Андите, до който няма директен достъп по шосе.
Acaba de haber una colisión de trenes en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu— Fer 🇵🇸 (@fdvillam1) December 30, 2025
Como es posible q no se lleve un control del sentido de los trenes en una sola vía?? Quien es el responsable de esta desgracia? Perú Rail de RLA no es la única empresa q opera en esa ruta??
Inútiles!! pic.twitter.com/H6Tcw9bfNn
Мачу Пикчу, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство от 1983 г., приема средно около 4500 посетители дневно, много от които чужденци. До обекта повечето туристи стигат с влак и автобус.
🚨 Choque entre trenes de Perú Rail e Inka Rail en el km 82 (Qorihuayrachina) dejó varios heridos. Se solicitó apoyo urgente de ambulancias para evacuar a los afectados. Hasta ahora no hay reporte oficial sobre causas ni gravedad. Ocurre en una ruta clave hacia Machu Picchu. pic.twitter.com/02ZZNNCkem— Cusco Post 🇵🇪 - Noticias del Cusco (@cuscopost) December 30, 2025
Железопътната компания Ferrocarril Transandino съобщи, че влак на PeruRail се е ударил в друг на Inca Rail около обед местно време по единичната линия, която свързва град Олянтайтамбо с Мачу Пикчу. Причината за катастрофата засега не е ясна.
Мачу Пикчу е построен през 15 век на височина около 2500 метра по заповед на инкския владетел Пачакутек и се смята за шедьовър на архитектурата и инженерната мисъл.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни