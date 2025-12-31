Загиналият е машинист

Челен сблъсък между два влака по линията, която обслужва перуанския туристически маршрут към Мачу Пикчу, е отнел живота на един човек и е ранил най-малко 40 други. Загиналият е машинист.

На място са изпратени множество линейки и медицински екипи. Инцидентът е станал в отдалечен район в Андите, до който няма директен достъп по шосе.

Мачу Пикчу, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство от 1983 г., приема средно около 4500 посетители дневно, много от които чужденци. До обекта повечето туристи стигат с влак и автобус.

Железопътната компания Ferrocarril Transandino съобщи, че влак на PeruRail се е ударил в друг на Inca Rail около обед местно време по единичната линия, която свързва град Олянтайтамбо с Мачу Пикчу. Причината за катастрофата засега не е ясна.

Мачу Пикчу е построен през 15 век на височина около 2500 метра по заповед на инкския владетел Пачакутек и се смята за шедьовър на архитектурата и инженерната мисъл. 

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking