Мъж на 21 години е настанен в болница с опасност за живота, след като катастрофирал в оградата на пожарната в Павел баня. Това съобщиха от ОД на МВР в Стара Загора.

Пътният инцидент станал в 09:20 ч. на 1 януари. Автомобилът излязъл вляво по посоката си на движение и се блъснал в бетонна основа на оградата, след което се преобърнал. Водачът получил различни наранявания и е настанен в болница с опасност за живота.

В колата пътувал и 20-годишен мъж. Пътникът е прегледан на място и освободен без наранявания. Взета е кръвна проба на шофьора за анализ. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Редактор: Цветина Петкова