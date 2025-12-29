Тежка катастрофа с две жертви е станала на международният път Русе - Свиленград край Велико Търново. Ударили са се тир и лека кола. Има и двама ранени, съобщиха за NOVA от МВР. Произшествието е станало около 19.30 ч. в района на местността Присовски завои. Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец.

По неофициална информация, водачът на лекия автомобил е предприел изпреварване на няколко коли, навлиза в насрещното и се удря в тира.

449 са жертвите на пътя у нас през 2025 година

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA



