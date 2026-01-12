46-годишен мъж от София се нуждае от подкрепа в борбата си с тежко онкологично заболяване. Животът на Красимир и семейството му се преобръща в края на 2023 година. Той е диагностициран с рак на белия дроб с вероятен произход от тимуса и разсейки в костите.

Следват месеци на страх, борба и изтощителни лечения с химиотерапия и лъчетерапия. В началото имало лъч надежда, но през ноември 2025 г., след направен PET скенер, става ясно, че болестта е прогресирала.

Семейството търси помощ в Турция, където лекарите му дали надежда, че с допълнителна химиотерапия и лъчелечение болестта може да бъде спряна. Първата химиотерапия семейството плаща със собствени средства. Останалите три курса обаче, както и лъчелечението, са непосилни за тях. Сумата, която трябва да съберат, е 70 000 евро.

Ако искате да помогнете, може да го направите чрез платформата pavelandreev .

Редактор: Ина Григорова