Варна стана първата област, която въвежда противоепидемични мерки заради рязкото увеличение на броя на заболелите от грип. Ограниченията влизат в сила от сряда.

Сред мерките е временното преустановяване на свижданията в лечебните заведения и на плановите операции. Учениците в област Варна преминават към онлайн обучение в периода от 14 до 20 януари включително, като след този срок местният щаб отново ще заседава, за да прецени необходимостта от удължаване на мерките.

Временно се спират още детските имунизации и профилактичните консултации. Детските градини и яслите ще продължат да работят, но при засилен медицински контрол и наблюдение.

На този фон - още шест големи региона у нас са под заплахата от епидемия от грип. Най-много заразени има в Силистра, Добрич, Перник, Бургас, София-област и Смолян.

По данни на РЗИ заболеваемостта е достигнала 239 на 10 000 души, което принуди здравата инспекция да въведе онлайн обучение за учениците.

Натоварването в лекарските кабинети е обичайно за този период от годината, но се отчита повишена заболяемост сред децата и учениците. Това заяви общопрактикуващият лекар д-р Николай Христов в ефира на „Здравей, България“.

По думите му към момента не се наблюдава рязък скок на заболяванията сред възрастните хора. „При по-големите пациенти няма сериозен наплив, какъвто се наблюдава в детската и ученическата възраст“, уточни д-р Христов.

Официално потвърдените случаи на грип засега са малко. „От вчера има един лабораторно доказан случай на грип“, съобщи лекарят, но подчерта, че въпреки това симптомите при болните са по-тежки от обичайното за сезона.

Според д-р Христов грипът тази година е значително по-заразен и протича с висока температура, силни болки в костите и мускулите. При по-малките деца често се наблюдават и повръщане.

Личните лекари имат впечатления, че заболяването засяга предимно децата, което според него се дължи на изключително ниския процент на ваксинация. „Процентът на ваксинираните деца е нищожен“, коментира д-р Николай Христов.