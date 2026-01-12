Заради сериозен ръст на заболелите от грип и остри респираторни вируси във Варна Регионалната здравна инспекция направи предложение да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа. След часове От Министерството на здравеопазването обявиха временни противоепидемични мерки от 14 до 20 януари включително.

„Те включват преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата. В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия. Преустановяват се също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Временно се преустановяват профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации”, пишат от МЗ в своя позиция.

Варна е първа по брой положителни проби, като 240 на 10 000 теста са били положителни. Епидемичните стойности са достигнати през последните дни. Предложението е учениците да минат на онлайн обучение. От Министерството на здравеопазването трябва да решат дали това ще се случи. Засега мярката важи само за болници и детски градини.

От Националния център по заразни и паразитни болести отчитат, че разпространението на грипа е особено активно в Североизточна България. "Както и очаквахме - има повишение на заболеваемостта. Болните от грип и респираторни заболявания са 4600. Миналата година са били 4100. С най-висок брой заболели - в епидемична ситуация, е единствено Варна", коментира Ива Христова, която е директор на НЦЗПБ.

Доц. Ангел Кунчев: Грипът се предава по-лесно, но не протича тежко

♦ Община Бургас е в предепидемична обстановка. От ноември досега 100 проби са изпратени в лаборатории в София. 10% от тях са положителни. Към момента заразените са 347 на 10 000 души население. Има достатъчно болнични легла в лечебните заведения в областта. „Навлезли сме в предепидемични стойности. Най-много са болните от 0 до 4 години, следвани от тези от 5 до 14 г.”, обясни д-р Мирослава Киселкова от РЗИ-Бургас.

♦ В предепидемична ситуация са Силистра, Добрич, Перник, София-област, Смолян. Като за Перник по-скоро се смята, че пикът там е преминал, когато положителните проби на 10 хиляди души бяха около 300.

Средната заболеваемост е 132 положителни проби, отново на база 10 хиляди души. Пикът за страната се очаква до края на месеца, а пред лекарските кабинети вече има опашки от хора с грипни симптоми.

Грипът атакува все по-осезаемо и води в лекарските кабинети нови и нови пациенти. Те най-често се оплакват от кашляне, кихане и болки в гърлото. Лекарите обаче обръщат внимание – освен грип, респираторните заболявания също са в ход.

„Може би над 50% от пробите излизат положителни за грип А. Невинаги тестът се позитивира, ако е даден в първите дни на симптомите, затова се нуждае от повтаряне”, подчерта личният лекар д-р Гергана Николова.

Експертите отчитат по-малко болни над 65 години, а причината отдават на безплатното имунизиране. „Тази година беше много голям интересът. Употребиха се на 95-96% при общопрактикуващите лекари”, подчерта главният здравен държавен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.