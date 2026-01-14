Новините на NOVA Още от Nova Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (14.01.2026 - сутрешна) Начало Още от Nova Прогноза за времето (14.01.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (14.01.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (14.01.2026 - сутрешна) 14 януари 2026 06:08 Прогноза за времето (13.01.2026 - обедна) -16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин Прогноза за времето (13.01.2026 - сутрешна) Ледено студено и във вторник, следва затопляне Прогноза за времето (12.01.2026 - обедна) Трафик при зимни условия: Жълт код за студено време в Северна България Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Цветина Петкова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Още от Nova Новините на NOVA (14.01.2026 - 6.00) Новините на NOVA (13.01.2026 - късна) Новините на NOVA NEWS (13.01.2025 - 20:00) Новините на NOVA (13.01.2026 - централна) „Пресечна точка”: За детската болница в Бургас и личностите с най-голямо влияние върху европейската политика Новините на NOVA (13.01.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (13.01.2026) Новините на NOVA (13.01.2026 - обедна) Новините на NOVA (13.01.2026 - 9.00) Новините на NOVA (13.01.2026 - 8.00) Новините на NOVA (13.01.2026 - 7.00) Новините на NOVA (13.01.2026 - 6.00) Новините на NOVA (12.01.2026 - късна) Новините на NOVA NEWS (12.01.2025 - 20:00) „Пресечна точка”: Пътят към предсрочните избори и първите стъпки с еврото Новините на NOVA (12.01.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (12.01.2026) Новините на NOVA (12.01.2026 - обедна) Новините на NOVA (12.01.2026 - 9.00) Новините на NOVA (12.01.2026 - 8.00) Новините на NOVA (12.01.2026 - 7.00) Новините на NOVA (12.01.2026 - 6.00) Новините на NOVA NEWS (11.01.2025 - 20:00) Новините на NOVA (11.01.2026 - централна) Прогноза за времето (11.01.2026 - обедна) Спортни новини (11.01.2026 - обедна) Новините на NOVA (11.01.2026 - обедна) Новините на NOVA NEWS (10.01.2025 - 20:00) Новините на NOVA (10.01.2026 - централна) Новините на NOVA (10.01.2026 - обедна) Новините на NOVA (09.01.2026 - късна) Новините на NOVA NEWS (09.01.2025 - 20:00) Новините на NOVA (09.01.2026 - централна) Новините на NOVA (09.01.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (09.01.2026) Новините на NOVA (09.01.2026 - обедна) Новините на NOVA (09.01.2026 - 9.00) Новините на NOVA (09.01.2026 - 8.00) Новините на NOVA (09.01.2026 - 7.00) Новините на NOVA (09.01.2026 - 6.00) Новините на NOVA (08.01.2026 - късна) Новините на NOVA NEWS (08.01.2025 - 20:00) Новините на NOVA (08.01.2026 - централна) Новините на NOVA (08.01.2026 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (08.01.2026) Новините на NOVA (08.01.2026 - обедна) Новините на NOVA (08.01.2026 - 9.00) Новините на NOVA (08.01.2026 - 8.00) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА