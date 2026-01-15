Малката Белослава, накратко Бела, има нужда от подкрепа. Нейната история е позната на доста хора в България. Само на две години и половина тя води битка за живота си. Сърцето ѝ внезапно спира, докато играе на детска площадка в Русе.

Бела изпада в клинична смърт за общо 10 минути. Момиченцето страда от мозъчни усложнения от сърдечния арест. Диагностицирана е с COVID-19 инфекция с 50% засягане на белите дробове, от което следват куп несъвместими с живота състояния и тежки месеци, прекарани в болници в България и чужбина.

"Детето остана в критично състояние след тримесечен престой в интензивното отделение в болница "Пирогов". След това беше транспортирана по спешност от линейка. Остана в турска болница пет месеца. Екип, който се бори за живота ѝ, успя да я стабилизира. Лечението на малката Бела в Турция продължи до 28.03.2025 г., след което се завърнахме в България", разказа бащата на момиченцето Мариян Бояджиев.

Лекарите отчитат, че Бела има шанс да проходи, но пътят е дълъг и скъп – предстоят операции във Виена и Букурещ. "Възстановителни терапии, прегледи, които някои от тях са частни и са доста скъпи. През 2024 г. бяхме постъпили по спешност, тъй като беше спрял да функционира единият ѝ бял дроб. Беше около две седмици в болницата, възлезе на над 16 000 евро. Само физиотерапията ѝ възлиза на над 2000 лв на месец. Тя взима и добавки, някои от тях са американски, които са изключително скъпи", сподели бащата на Бела.

Редица български спортисти подкрепят момичето през годините и участват в благотворителни търгове за събиране на средства. Възстановяването ще бъде продължително и на етапи, в зависимост от подобряването на детето. Необходимите средства са непосилни за семейството.

Ако искате да помогнете на Бела да проходи, може да дарите средства по следните начини:

Facebook групата "Живот за мъничката Бела" (там ще бъде публикувана информация за сумите, които са необходими за леченията)

Банка: Fibank

Титуляр: Белослава Бисерова Бориславова

IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50

BIC: FINVBGSF