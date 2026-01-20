Във вторник „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - финансовият експерт Рени Миткова, журналистът Винсент Тановски и предприемачът Ричард Алибегов изразиха своите позиции по няколко теми.

Безпрецедентната оставка на президента Румен Радев беше подадена в Конституционния съд. Според анализатори съдът ще се произнесе до дни и президентският мандат ще бъде завършен от Илияна Йотова. В своето обръщение снощи Радев не коментира бъдещ партиен проект, но даде заявка за излизане на политическия терен. Да чуем част от посланията му, след което ще коментираме в студиото.

Междувременно в очакване на дата за изборите през пролетта, правната комисия ударно разглежда промени в Изборния кодекс. Според експерти правилата не трябва да се променят драстично в последния момент, защото това може да доведе до хаос.

Редактор: Ралица Атанасова