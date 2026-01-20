-
Александър Андреев: Избирателната активност зависи от посланията, а не само от начина на гласуване
-
Говорил ли е Румен Радев с "България може" за предоставяне на партийна регистрация за предстоящите избори
-
Деница Сачева: От инкубатора на политически партии дойде заявка за нов субект
-
Асен Василев за оставката на президента: Българите вече имат алтернатива, нямат извинение да не гласуват
-
Киселова: Радев не оповестява, че ще бъде част от предизборната надпревара, защото се придържа към Конституцията
-
"Икономическа безумица“: Експерти с остра критика към контрола на цените
Коментар на Рени Миткова, Винсент Тановски и Ричард Алибегов
Във вторник „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - финансовият експерт Рени Миткова, журналистът Винсент Тановски и предприемачът Ричард Алибегов изразиха своите позиции по няколко теми.
Безпрецедентната оставка на президента Румен Радев беше подадена в Конституционния съд. Според анализатори съдът ще се произнесе до дни и президентският мандат ще бъде завършен от Илияна Йотова. В своето обръщение снощи Радев не коментира бъдещ партиен проект, но даде заявка за излизане на политическия терен. Да чуем част от посланията му, след което ще коментираме в студиото.
Междувременно в очакване на дата за изборите през пролетта, правната комисия ударно разглежда промени в Изборния кодекс. Според експерти правилата не трябва да се променят драстично в последния момент, защото това може да доведе до хаос.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни