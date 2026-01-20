Снимка: БГНЕС Обзор
-
Ескалация около Гренландия: Тръмп обяви, че няма да се откаже от острова
-
Девет години на "Дондуков" 2: Политическият път на Румен Радев като президент
-
Какви са възможностите Румен Радев да се яви на предсрочните парламентарни избори
-
Кои ще са първите задачи на Илияна Йотова като президент и върховен главнокомандващ
-
Антон Кутев: Безспорно Радев ще участва в изборите под някаква форма
-
Председателят на КС: Ще решим делото за оставката на Радев за няколко дни
Политическите формации с разнопосочни мнения за евентуалното излизане на президента на политическата сцена
След като вчера партиите бяха лаконични за оставката на президента, днес излязоха с разнопосочни мнения за евентуалното излизане на президента на политическата сцена. Часове, след като президентът се обърна към нацията, лидерът на ГЕРБ излезе с критика в социалните мрежи.
„Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа, а снощи доста нелепо звучеше изказването на г-н Румен Радев. Държавите в еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени Другите нека се упражняват по отъпкания от нас път. Добре дошли в Европа”, заяви Борисов във Facebook.
Колегите му в парламента заявиха, че са прогнозирали участието на Румен Радев на политическата сцена още по време на консултациите.
„Само няколко седмици по-късно – от инкубатора за партии имаме заявка за нов политически субект. Докато в летенето важен е пилотът, в политиката е важен и екипът. ГЕРБ няма да се бори с господин Радев. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с действителността”, заяви Деница Сачева.
Председателят на КС: Ще решим делото за оставката на Радев за няколко дни
ПП поиска отговори от президента.
„Дали той иска силна България в силна Европа или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на Троянски кон. Този вот ще е съдбовен за България и ще определи по кой път ще тръгне страната”, коментира Асен Василев.
„Видимо г-н Радев слиза на партийния политически терен, слиза от комфорта на президентството”, смята Божидар Божанов, ДБ.
За БСП ходът на Румен Радев не е изненада.
„Двата субекта, които използваха неговото име и близостта с него в миналото, имам предвид около Стефан Янев политическата партия и ПП след това. Те не успяха да постигнат онова, което той е очаквал като последици и е преценил, че лично трябва да свърши това, което счита като промяна в политическата система", заяви Наталия Киселова.
От ИТН бяха лаконични.
„Слави Трифонов вече изрази нашата позиция", обясни Александър Рашев.
Останалите партии остават без коментар.
Последвайте ни