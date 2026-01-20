След като вчера партиите бяха лаконични за оставката на президента, днес излязоха с разнопосочни мнения за евентуалното излизане на президента на политическата сцена. Часове, след като президентът се обърна към нацията, лидерът на ГЕРБ излезе с критика в социалните мрежи.

„Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа, а снощи доста нелепо звучеше изказването на г-н Румен Радев. Държавите в еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени Другите нека се упражняват по отъпкания от нас път. Добре дошли в Европа”, заяви Борисов във Facebook.

Колегите му в парламента заявиха, че са прогнозирали участието на Румен Радев на политическата сцена още по време на консултациите.

„Само няколко седмици по-късно – от инкубатора за партии имаме заявка за нов политически субект. Докато в летенето важен е пилотът, в политиката е важен и екипът. ГЕРБ няма да се бори с господин Радев. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с действителността”, заяви Деница Сачева.

Председателят на КС: Ще решим делото за оставката на Радев за няколко дни

ПП поиска отговори от президента.

„Дали той иска силна България в силна Европа или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на Троянски кон. Този вот ще е съдбовен за България и ще определи по кой път ще тръгне страната”, коментира Асен Василев.

„Видимо г-н Радев слиза на партийния политически терен, слиза от комфорта на президентството”, смята Божидар Божанов, ДБ.



За БСП ходът на Румен Радев не е изненада.

„Двата субекта, които използваха неговото име и близостта с него в миналото, имам предвид около Стефан Янев политическата партия и ПП след това. Те не успяха да постигнат онова, което той е очаквал като последици и е преценил, че лично трябва да свърши това, което счита като промяна в политическата система", заяви Наталия Киселова.

От ИТН бяха лаконични.

„Слави Трифонов вече изрази нашата позиция", обясни Александър Рашев.



Останалите партии остават без коментар.