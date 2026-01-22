-
БАБХ със засилени проверки в зимните курорти
-
След еврото: Как да защитим бизнеса си в периода на икономическа трансформация
-
Спортни новини (22.01.2026 - обедна)
-
Защо ММА боец от Африка избра да работи в завод за боклук вместо да печели титли
-
СЗО: Преработените месни продукти могат да причинят рак
-
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе
Той коментира, че ако случаите са около 300, не може те да дават цялата картина на услугата
Започна извънредна проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране в "Топлофикация София". Повод за нея е сигналът от омбудсмана Велислава Делчева, която сезира регулатора във връзка с множеството течове и аварийни спирания на топлоподаването в София. Проверка ще се извършва по документи и на място, съобщават от КЕВР.
Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев каза, че трябва да се уточни какъв е броят на тези случаи. „Ако са 200-300, то това трябва да се сравни с броя на абонатите на „Топлофикация”, които са над 400 хиляди”, каза той. И допълни, че ако случаят е такъв, става дума за конкретни локации, които не дават цялата картина на услугата.
Заради зачестилите аварии: КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София”
Георгиев обясни, че ако има авария, тя трябва да бъде отстранена от дружеството в рамките на 48 часа. Ако ремонтът продължи повече от посоченото време – „Топлофикация” дължи компенсация на абонатите.
По негови думи топлопреносната система е амортизирана, затова не се очаква проблемите да изчезнат.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни