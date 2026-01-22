Започна извънредна проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране в "Топлофикация София". Повод за нея е сигналът от омбудсмана Велислава Делчева, която сезира регулатора във връзка с множеството течове и аварийни спирания на топлоподаването в София. Проверка ще се извършва по документи и на място, съобщават от КЕВР.

Председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев каза, че трябва да се уточни какъв е броят на тези случаи. „Ако са 200-300, то това трябва да се сравни с броя на абонатите на „Топлофикация”, които са над 400 хиляди”, каза той. И допълни, че ако случаят е такъв, става дума за конкретни локации, които не дават цялата картина на услугата.

Заради зачестилите аварии: КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София”

Георгиев обясни, че ако има авария, тя трябва да бъде отстранена от дружеството в рамките на 48 часа. Ако ремонтът продължи повече от посоченото време – „Топлофикация” дължи компенсация на абонатите.

По негови думи топлопреносната система е амортизирана, затова не се очаква проблемите да изчезнат.

