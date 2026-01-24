Тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ни среща с Ивет Григорова. Как едно момиче от Перник се превръща в една от най-влиятелните жени на модата у нас, как отстоява морални граници в бизнеса с красота, каква е цената на успеха и какво ѝ е коствало да избере щастието и любовта с мъжа до нея Наско - отговорите в едно лично и съкровено интервю тук и сега.

Ивет Григорова сподели, че е била много своенравно и свободолюбиво дете, което е правело каквото си иска, въпреки строгите правила. „Винаги съм правила каквото аз реша”, допълва тя.

Още от малка тя усеща, че е имала организаторски качества. Например – прави отбор по художествена гимнастика с децата, с които играела.

Нейният път като модел започва от кастинг. След време тя решава да направи и модна агенция. Първите момичета, с който тръгва в новия си проект, са шест и заедно пристигат в София. Вече 32 години Ивет Григорова има своя модна агенция.

Григорова е наричана най-влиятелната жена в българския моден бизнес. „Това е много ласкателно. Зад това признание стои много труд, много безсънни нощи, вземането на много трудни решения, за да достигнеш и да извървиш този път и да оцелееш толкова много години. Това е въпрос на висок професионализъм, доверие, дисциплина и отговорност”, казва тя.

За нея цената на успеха е времето за себе си и близките. „Отстрани, хората виждат само резултата, но никой не подозира какво ти струва, за да стигнеш дотук. А именно много нерви, притеснения, това да вземеш най-добрите решения”, казва още Григорова.

Жени Калканджиева: В моделството се търси естествената красота

Тя допълва, че през времето винаги е спазвала моралните си принципи, а моделите работят и се развиват само в професионален план.

Григорова казва, че днес много млади момичета изглеждат като клонинги, а автентичността е ценна. Затова тя съветва хората да се харесват и да поддържат естествената си красота.

Тя разказа и за новия си проект „Академия за жени над 35 години”. Целта е да работят с екип от професионалисти в областта на красотата и да научат жените да се грижат добре за себе си.

Григорова коментира и своето семейство. Тя е безкрайно щастлива, че е майка на Кристина и Луиза. „Това, което научих от тях, е търпение и безусловна любов. Научиха ме да намаля темпото и да се вслушвам повече в тях. А аз ги научих на себеуважение, отговорност и на любов към себе си, научих ги да следват мечтите си и да бъдат добри хора. Каква майка съм? И приятел, и когато се налага – строга, но най-много мисля, че съм вдъхновение за тях. Дала съм им крила, но те знаят, че съм близо до тях и винаги ще ги подкрепя, когато трябва”, разказа още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.