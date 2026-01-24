Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
До края на месеца трябва да бъде подписано споразумение с конкретни условия
С поглед към предстоящите избори, партия „Продължаваме промяната“ проведе Национален съвет. Основната задача, която си поставиха, е участие в изборите с цел разграждане на корупционния модел.
Формацията планира да се яви в коалиция с „Демократична България“. До края на месеца трябва да бъде подписано коалиционно споразумение с конкретни условия: да се запази сегашното съотношение на представители в секционните избирателни комисии, в кандидат-депутатските листи, както и хора, които са били изключени от структурите на партиите, да не намират място в тези листи.
Най-големият въпрос остава дали „Продължаваме Промяната“ ще подкрепя бъдещия председател на ПП. Отношения с ГЕРБ и ДПС не се предвиждат, като целта е да се търси ново начало.
По въпроса за Румен Радев решение все още няма, докато бившият президент не уточни своята политическа платформа както на вътрешнополитическо, така и на външнополитическо ниво.
От „Продължаваме Промяната“ остро критикуваха подписаното споразумение за присъединяване на България към Съюза за мир, което беше повод за публични дебати.
„Ние ще се борим за силна Европа и за силна България в рамките на тази Европа. Когато Румен Радев провеждаше антикорупционна политика, ние го подкрепяхме. Когато започна да води политика, която е против интересите на България, ясно заявихме нашата позиция. Така че всички тези въпроси не са към нас, а към Румен Радев, защото нашите позиции са ясни и ние ще ги отстояваме“, заяви лидерът на ПП Асен Василев.
