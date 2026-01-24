„ГЕРБ ще се яви на предстоящите избори с ясна визия и програма за управление, като целта остава партията отново да бъде първа политическа сила“, каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ секретарят на ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, като подчерта, че приоритетите за 2026 и 2027 г. вече са ясно разписани.

Сред основните акценти в политиките на ГЕРБ е ускореното развитие на високотехнологичната индустрия.

По отношение на политическата обстановка и очакванията за следващия парламент, от ГЕРБ признават, че формирането на редовно правителство няма да бъде по-лесно от досегашното. Според тях ключово значение ще има резултатът на „Възраждане“, които са определяни едновременно като потенциален конкурент и възможен фактор за разместване на политическите баланси.

Формацията категорично изключва възможността за коалиция с „Възраждане“, като подчертава, че с партии с коренно различни политически виждания не може да има общо управление.

По темата за евентуалното участие на Румен Радев с нов политически проект, Гаджев заяви, че той не е нов фактор в политиката и вече девет години участва активно в управленските процеси.

„Хората му и политическите му позиции са добре познати, а резултатите от служебните му правителства подлежат на оценка“, коментира той.

Гаджев заяви, че от ГЕРБ водят кампания без лични нападки и език на омразата, с цел след изборите да бъдат възможни разумни разговори за управление. „След кампанията пак ще трябва да седнем на една маса и да търсим решения за страната“, подчерта той.

Гаджев коментира и темата за служебното правителство, като заяви, че за тях не е от значение кой ще бъде служебен премиер. По-важно е кабинетът да бъде аполитичен и да гарантира нормалното провеждане на изборите, без допълнителни кризи.

Той защити и участието на България в Съвета за мир, като подчерта, че няма европейско решение, което да забранява това участие. Според него присъствието на страната в подобен формат е важно за международния ѝ имидж и отношенията със стратегически партньори като САЩ. По думите му България няма финансов ангажимент от 1 млрд. евро, освен покриването на транспортните разходи за делегациите.

