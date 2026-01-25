Еленко Божков: Договорът с „Боташ” е полезен и е политическа дъвка за името на Радев

Бившият заместник-министър на енергетиката Еленко Божков заяви в предаването „На фокус“, че договорът с турската компания „Боташ“ е стратегически полезен за България и че критиките срещу него са изцяло политически. По думите му именно газовата сделка ще бъде основната линия на атака срещу бъдещия политически проект на президента Румен Радев.

Божков подчерта, че президентът е ясно проевропейски настроен, като посочи конкретни действия от служебните кабинети, назначени от Радев, включително диверсификацията на ядреното гориво. „Няма нищо проруско в тези решения. Президентът е проевропейски настроен и това личи от всички негови действия“, заяви той.

Говорил ли е Румен Радев с "България може" за предоставяне на партийна регистрация за предстоящите избори

По отношение на договора с „Боташ“ Божков отхвърли твърденията, че България плаща стотици милиони без да използва капацитета. Той обясни, че в периоди на аварии и прекъсвания именно този договор е осигурявал реални доставки. „Всичко това показва, че този договор има значение.

Според него решението на правителството в оставка да подпише международен документ, свързан с инициативата на Доналд Тръмп, е опит „да си купи индулгенция“. Божков подчерта, че Радев е реагирал „по най-достойния начин“, като е отказал да действа прибързано. „По този начин той обезоръжи всички онези, които се опитват чрез подобни ходове да си купят индулгенции“, заяви гостът в студиото.

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

В разговора беше засегната и темата за бъдещите политически съюзи на Румен Радев. Божков не изключи възможността президентът да търси широка подкрепа, включително и от среди, които досега са били част от управлението. Той допусна, че Радев няма да управлява сам, но подчерта, че „всеки е научил уроците си“ и че бъдещите коалиции ще зависят от резултатите и политическата зрялост на партиите.

Според Еленко Божков участието на Румен Радев в активната политика вече пренарежда политическата сцена, а истинските отговори за съюзите и проекта му предстои да бъдат дадени от самия президент.

Редактор: Ралица Атанасова