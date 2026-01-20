БТА
Кузман Илиев: Регистрацията на партията не е носна кърпа, която може да се прехвърля според политическите интереси
Политическите формации подреждат стратегиите си за предсрочните парламентарни избори на фона на засилените спекулации около бъдещ политически проект на президента Румен Радев. Една от тях е "България може", която планира цялостна промяна на ръководството си. В студиото на „Пресечна точка“ съпредседателят на „България може“ Кузман Илиев категорично отхвърли спекулациите, че формацията му е водила разговори за предоставяне на партийна регистрация или за коалиция с държавния глава.
В случай, че Радев не успее да регистрира собствен политически проект навреме той може използва разрешението на вече съществуваща партия, но според Кузман Илиев регистрацията на партията не е „носна кърпа“, която може да се прехвърля според политическата конюнктура.
Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката
Според него не са водени и преговори за съставяне на коалиция, като уточни, че подобно партньорство би било възможно единствено при пълно съвпадение на ценностите.
По думите му формацията е преминала през различни етапи на развитие – от гражданско движение до политическа партия – и зад нея стоят години усилия. Именно затова Илиев определи като „цинични“ внушенията, че регистрацията може да бъде използвана от друг политически проект.
Илиев отбеляза, че Румен Радев е бил „безупречен” в качеството си на държавен глава по отношение на диалога и дипломацията между Изтока и Запада. В същото време той подчерта, че една подобна линия е само част от необходимия широк спектър от политики – в икономиката, инфраструктурата и здравеопазването.
Президентът Румен Радев депозира оставката си
По отношение на бъдещия парламент съпредседателят на „България може” смята, че е възможно да се формира стабилно мнозинство. „Има вълна и има нужда от промяна“, каза той и допълни, че обществото не бива да разчита на спасители.
Редактор: Ралица Атанасова
