Политическите формации подреждат стратегиите си за предсрочните парламентарни избори на фона на засилените спекулации около бъдещ политически проект на президента Румен Радев. Една от тях е "България може", която планира цялостна промяна на ръководството си. В студиото на „Пресечна точка“ съпредседателят на „България може“ Кузман Илиев категорично отхвърли спекулациите, че формацията му е водила разговори за предоставяне на партийна регистрация или за коалиция с държавния глава.

В случай, че Радев не успее да регистрира собствен политически проект навреме той може използва разрешението на вече съществуваща партия, но според Кузман Илиев регистрацията на партията не е „носна кърпа“, която може да се прехвърля според политическата конюнктура.

Според него не са водени и преговори за съставяне на коалиция, като уточни, че подобно партньорство би било възможно единствено при пълно съвпадение на ценностите.

По думите му формацията е преминала през различни етапи на развитие – от гражданско движение до политическа партия – и зад нея стоят години усилия. Именно затова Илиев определи като „цинични“ внушенията, че регистрацията може да бъде използвана от друг политически проект.

Илиев отбеляза, че Румен Радев е бил „безупречен” в качеството си на държавен глава по отношение на диалога и дипломацията между Изтока и Запада. В същото време той подчерта, че една подобна линия е само част от необходимия широк спектър от политики – в икономиката, инфраструктурата и здравеопазването.

По отношение на бъдещия парламент съпредседателят на „България може” смята, че е възможно да се формира стабилно мнозинство. „Има вълна и има нужда от промяна“, каза той и допълни, че обществото не бива да разчита на спасители.

Редактор: Ралица Атанасова