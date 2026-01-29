На 27 януари Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми седем души за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. в столицата. Тя е създадена за извършване на каналджийство.

Две от лицата са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея.

Снимка: Софийска градска прокуратура

Досъдебното производство е образувано на 27 август 2025 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група, създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство.

Снимка: Софийска градска прокуратура

След разрешения от Софийския градски съд са извършени претърсвания в жилищни обекти, автосервиз, автомобили и офиси. Иззети са предмети, книжа и компютърни информационни системи. Разпитани са свидетели.

Шестима от обвиняемите са задържани. Предстои на прокуратурата да внесе искане в съда за мярка постоянен арест.

Редактор: Цветина Петкова