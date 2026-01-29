Снимка: Софийска градска прокуратура
Две от лицата са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на престъпна група
На 27 януари Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми седем души за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. в столицата. Тя е създадена за извършване на каналджийство.
Две от лицата са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея.
Снимка: Софийска градска прокуратура
Досъдебното производство е образувано на 27 август 2025 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група, създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство.
Снимка: Софийска градска прокуратура
След разрешения от Софийския градски съд са извършени претърсвания в жилищни обекти, автосервиз, автомобили и офиси. Иззети са предмети, книжа и компютърни информационни системи. Разпитани са свидетели.
Шестима от обвиняемите са задържани. Предстои на прокуратурата да внесе искане в съда за мярка постоянен арест.Редактор: Цветина Петкова
