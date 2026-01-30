Снимка: БТА
Премиерът в оставка отчете работата на кабинета по отношение на превенцията в училищата
Отчетеният ръст на иззетите през 2025 г. количества наркотични вещества и акцизни стоки при действия на МВР и Агенция „Митници“ е най-високият за последните пет години. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков по време на парламентарен контрол.
► Премиерът в оставка посочи, че е създаден Национален съвет. През 2025 година са проведени 6 заседания.
• Под контрол са поставени 9 вещества.
• Създадени са и общински съвети по наркотичните вещества, фунционират 27.
• Работи се на терен в училищата и в извънучилищната среда. Кабинетът е препоръчал на кметовете да се попълнят незаетите щатни бройки там, където има съвети.
• Приета е стратегия за борба с наркотичните вещества.
• Въвеждат се нови програми за превенция, разкриват се нови работни места по тях.
• Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от центровете.
• Предвижда се повишаване на контрола на лекарства с наркотични вещества.
• Предвижда се разкриване на държавни програми за лечение на непълнолетни със зависимости.
• Въведени са съответните стандарти: единна система за качество на превантивните програми.
Подобрен е административният капацитет на звената по контрол.
► От януари до ноември 2025 г. са проведени над 6000 операции за пресичане на разпространение на наркотични вещества.
• Проверени са над 22 000 заведения.
• Установени са оранжерии и 44 лаборатории.
• Задържани са 255 000 таблетки наркотични вещества.
• Задържаният кокаин за 2025 г. е над 34 пъти повече спрямо 2021 година.
• През 2024 година са регистрирани 54 случая с фентанил. За 2025 година те са 240.
Фентанил, кокаин и фалшиви пари: МВР - разкри хиляди престъпления през 2025 г.
• Преустановена е дейността на 9 сайта с вейпове.
► Премиерът в оставка отбеляза и програмите на МВР, свързани с училищата и превенцията.
• Проведени са открити уроци.
• За пръв път по линия на Министерството на образованието и науката е разработена национална програма за квалификация на учителите как да разпознават ранните белези на риск. Над 2000 училища - или над 90% от училищната мрежа - е обхваната.
• Постигнато е увеличение с 10% на назначените психолози.
• Осигурени са средства за повече спорт в училищата.
• МОН разработи информационни материали и филми по ученически разкази.
► По линия на трансгранично и друго международно сътрудничество са извършени и разработени много операции.
