Отчетеният ръст на иззетите през 2025 г. количества наркотични вещества и акцизни стоки при действия на МВР и Агенция „Митници“ е най-високият за последните пет години. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков по време на парламентарен контрол.

► Премиерът в оставка посочи, че е създаден Национален съвет. През 2025 година са проведени 6 заседания.

• Под контрол са поставени 9 вещества.

• Създадени са и общински съвети по наркотичните вещества, фунционират 27.

• Работи се на терен в училищата и в извънучилищната среда. Кабинетът е препоръчал на кметовете да се попълнят незаетите щатни бройки там, където има съвети.

• Приета е стратегия за борба с наркотичните вещества.

• Въвеждат се нови програми за превенция, разкриват се нови работни места по тях.

• Предвиждат се обучения на млади хора в помощ на експертите от центровете.

• Предвижда се повишаване на контрола на лекарства с наркотични вещества.

• Предвижда се разкриване на държавни програми за лечение на непълнолетни със зависимости.

• Въведени са съответните стандарти: единна система за качество на превантивните програми.

Подобрен е административният капацитет на звената по контрол.

► От януари до ноември 2025 г. са проведени над 6000 операции за пресичане на разпространение на наркотични вещества.

• Проверени са над 22 000 заведения.

• Установени са оранжерии и 44 лаборатории.

• Задържани са 255 000 таблетки наркотични вещества.

• Задържаният кокаин за 2025 г. е над 34 пъти повече спрямо 2021 година.

• През 2024 година са регистрирани 54 случая с фентанил. За 2025 година те са 240.

Фентанил, кокаин и фалшиви пари: МВР - разкри хиляди престъпления през 2025 г.

• Преустановена е дейността на 9 сайта с вейпове.

► Премиерът в оставка отбеляза и програмите на МВР, свързани с училищата и превенцията.

• Проведени са открити уроци.

• За пръв път по линия на Министерството на образованието и науката е разработена национална програма за квалификация на учителите как да разпознават ранните белези на риск. Над 2000 училища - или над 90% от училищната мрежа - е обхваната.

• Постигнато е увеличение с 10% на назначените психолози.

• Осигурени са средства за повече спорт в училищата.

• МОН разработи информационни материали и филми по ученически разкази.

► По линия на трансгранично и друго международно сътрудничество са извършени и разработени много операции.