Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за февруари. През най-краткия месец ще плащаме по 32,30 евро/MWh (63,17 лв./MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Новата цена е с 3,69% по-висока спрямо януари 2026 г., когато тя беше 31,15 евро/MWh. От регулатора обаче подчертават, че благодарение на взетото решение, реалното повишение за преобладаващата част от битовите потребители е сведено до 2 на сто.

С решението си регулаторът потвърждава, че няма да допусне смесване на регулиран и свободен пазар, което води до пазарни изкривявания. За първи път Комисията коригира количествата на „Булгаргаз“, като изключи част от заявените в последния момент количества по двустранни договори. Според КЕВР те биха накърнили интересите на клиентите на регулирания пазар.

Основание за корекцията е законовата уредба, която задължава регулатора да защитава приоритетно интересите на потребителите на регулирания пазар, създавайки условия за възможно най-ниска цена. В тази връзка КЕВР започва и процедура по изменение на подзаконовата нормативна уредба, регламентираща регулирането на цените на природния газ.

Сравнение с предходни години

Независимо от месечното увеличение, справка за ценовите нива показва, че утвърдената цена от 32,30 евро/MWh е значително по-ниска в дългосрочен план:

►С близо 25% по-ниска спрямо февруари 2025 г. (когато е била 43,12 евро/MWh);

►С 12% по-ниска спрямо февруари 2024 г. (когато е била 36,34 евро/MWh).

Редактор: Мария Барабашка