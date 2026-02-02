Космическите технологии често се свързват с далечни мисии и сложни експерименти. В действителност обаче те присъстват в ежедневието ни по-често, отколкото осъзнаваме. Астрофизикът и създател на Софийския планетариум д-р Недислав Веселинов разказа в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS как космическата наука променя живота ни.

"Самото наличие на мобилен телефон в джоба ни е пряко следствие на изследванията на Космоса и на развитието на космическите технологии. Предаването на информация между различни части на света днес вече се случва много бързо и лесно. Преди беше много по-сложно и много по-скъпо да се чуем с наш приятел, който е далеч от нас. А днес, в ежедневието си, можем да се видим и чуем с хора, които са от другата страна на планетата", разказва той.

Освен за комуникация, спътниците играят ключова роля и в изучаването на Земята. Данните помагат на геологията и управлението на природните ресурси.



"Разбирайки как се формира една звездна система, каквато е Слънчевата, ние можем да разберем, примерно, в кои слоеве на Земята се намира даден вид полезни изкопаеми като нефт, газ, редки метали", разказва Веселинов.

Всяко нещо, което издържи на екстремни условия, е готово за ползване в Космоса, смята д-р Веселин Василев, който от години работи в сферата на аерокосмическите технологии, изследвания и приложения.

"Можем да вземем един телефон, да го сложим в специален фризер, който позволява да се изстуди до минус120 градуса или да го поставим в печка и да го нагреем до +120 градуса. Ако той издържи, вече имаме космически телефон. На практика, в момента всичко, което съществува на Земята, се премества в Космоса - храна, материали, компютри, дори изкуство. Скоро беше сниман и първият игрален филм с реална актриса. Така че Космосът е около нас", разказва той.

Космическите технологии не се развиват само в големите международни компании. В Техническия университет в София се формира клуб СКАИ – общност от млади хора, които имат интерес именно в тази област. Сред тях е Филип Андонов. Той показа ракетата, върху която работят в момента.

"Целта ѝ е да достигне височина от 100 метра, като чрез нея се опитваме да разработим основата на електрониката, на симулациите, на твърдогоривния ракетен двигател. Идеята е с нея е да успеем много добре да предвидим как тя ще лети и да измерим реалния полет, за да потвърдим, че това, което сме предвидили, всъщност е правилно. Когато успеем да направим този полет, следващата ракета, върху която ще работим, вече ще бъде доста по-голяма - може би два пъти", разказва той.





Днес не можем да си представим живота без спътниците и работата на астронавтите, защото те стоят в основата на комуникацията, изследването на земните ресурси и редица други практически въпроси.

