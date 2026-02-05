„Комисията за енергийно и водно регулиране започна мащабни проверки за евентуално завишени сметки за електроенергия след сигнали от граждани и ескалация на напрежението в социалните мрежи". Това заяви председателят на регулатора Пламен Младеновски. По негови думи КЕВР не е получила нито един сигнал, но е длъжна да се самосезира заради създалото се напрежение.

Той подчерта, че независимо от текущите проверки, КЕВР, като независим орган, носи отговорност както за определянето на цените, така и за контрола върху тяхното прилагане. По думите му регулаторът не е допускал и няма да допусне намеса от страна на изпълнителната власт нито в ценообразуването, нито в контролната си дейност. Младеновски уточни, че ролята на Министерството на енергетиката е ограничена единствено до проверки на техническото състояние на електроразпределителната мрежа и няма отношение към цените на електроенергията.

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Още в сряда екипи на КЕВР са започнали проверки в електроразпределителни дружества, като в следващите дни те ще обхванат и останалите оператори. Първата стъпка е изискване на информация за издадените фактури, които ще бъдат сравнени със същия период на предходната година. Според КЕВР температурите през коледно-новогодишните празници и до средата на януари тази и миналата година са напълно съпоставими.

Регулаторът ще проверява дали цените са правилно приложени, дали отчетните периоди са коректни, както и дали превалутирането на сметките е извършено правилно. По този повод Младеновски отбеляза, че в медиите и социалните мрежи има информация за възможни грешки при превалутирането, която ще бъде проверена в рамките на инспекциите. Сред останалите проверки е и съпоставянето на количествата закупена от дружествата електроенергия с фактурираната към клиентите. При установени разминавания това ще бъде ясен индикатор за проблеми в отчитането.

„Ако установим нередности, ще бъдем безкомпромисни“, заяви Младеновски и напомни, че през изминалата година е подписал над 100 наказателни постановления за милиони левове срещу електроразпределителни дружества. Предвидените санкции са в размер от 20 000 до 1 милион евро.

Председателят на КЕВР подчерта, че цената на електроенергията от 1 януари не е променяна, а последната корекция е от 1 юли 2025 г., когато е отчетено увеличение от 2,58%. По данни на Евростат това поставя България сред страните с най-ниски цени на електроенергията в Европа.

КЕВР призова електроразпределителните дружества към разумна гъвкавост. При установяване на многократно увеличение на сметка спрямо предходен месец регулаторът ще настоява за предлагане на възможности за разсрочено плащане за засегнатите домакинства.

По отношение на „Топлофикация София“ Младеновски съобщи, че проверката продължава, като експертите анализират данните и резултатите се очакват в най-кратък срок.

Той допълни, че КЕВР е длъжна да се самосезира при подобна обществена реакция, независимо дали в крайна сметка ще се окаже, че сигналите са реален проблем, или само шум в социалните мрежи. „Нашата задача е да установим фактите и, ако има нарушения, да наложим санкции“, подчерта председателят на регулатора.