Един човек е пострадал при пожар в търговски обект в курортния комплекс Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София. Той е транспортиран към столична болница с изгаряния по краката, предаде кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин.

Сигналът е получен към 12:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. От управата на курорта съобщиха, че персоналът от търговския обект е изведен навреме и няма други пострадали.

Огънят е потушен. Предстои да се изяснят причините за възникването на пожара.

