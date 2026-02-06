На място са изпратени екипи на полицията и пожарната

Един човек е пострадал при пожар в търговски обект в курортния комплекс Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София. Той е транспортиран към столична болница с изгаряния по краката, предаде кореспондентът на БТА в Самоков Иван Ласкин. 

Сигналът е получен към 12:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. От управата на курорта съобщиха, че персоналът от търговския обект е изведен навреме и няма други пострадали. 

Огънят е потушен. Предстои да се изяснят причините за възникването на пожара.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Иван Ласкин, кореспондент на БТА в Самоков

