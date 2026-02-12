Илияна Йотова посочи кой ще бъде служебен премиер на страната. Това е подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Подходящ ли е Гюров за поста на служебен министър-председател коментираха социологът Кольо Колев и политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на „Челюсти” по NOVA NEWS.

"Андрей Гюров беше избран за служебен премиер като реверанс към протестите от декември. Без всякакво съмнение останалите кандидати малко или много са свързани с управляващата коалиция”, смята Колев. По негови думи ходът е правилен. Въпреки че Гюров е „политически оцветен” - той все пак не е от властта, подчерта социологът.

Президентът: Разчитам Гюров да представи кабинет без политически натиск и да поеме отговорност за министрите

Харизанов смята, че изборът на Гюров е единственият логичен, особено на базата на настроенията в обществото. „Дали ще е правилен, зависи от действията на самия Гюров”, допълни той. И подчерта, че тези рискове са свързани с хората, които ще бъдат поставени в изпълнителната власт.

Повече гледайте във видеото.