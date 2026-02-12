Спрях се на кандидатурата на Андрей Гюров, тъй като единствено той подава оставка като подуправител на БНБ. Така отпадат съмненията за конфликт на интереси. Не подлагам представителите на Народната банка, Сметната палата и институцията на омбудсмана на съмнения за политическа обвързаност. Очаквам провеждане на честни и добре подготвени избори, както и споделена отговорност между служебния кабинет и Народното събрание за решаване на важните въпроси за страната. Не смятам, че Гюров ще има проблеми да направи политически безпристратен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци през последните години. Така президентът Илияна Йотова обясни избора си Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер и очакванията си от него.

Днес държавният глава официално връчи връчи мандата за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ. Йотова му даде срок от една седмица за изпълнението му.

Ако ми се представи кабинет в необходимите срокове, трите указа ще бъдат издадени на 19 февруари, за да може изборите да са на 19 април. Това беше оптималната дата, откакто аз съм президент, каза президентът.

"Промените в Конституцията оставиха без избор президентската институция, а целта беше да се орежат правомощията ѝ, в разрез на европейското право за разделение на властите и взаимния им контрол. Така всеки кандидат за служебен премиер беше предварително избран от политическо мнозинство. Промените в Конституцията доведоха до крайна поляризация по отношение на кандидатите. Вместо най-подходящият за поста, изборът е дали той да бъде от статуквото, или от опозицията. Президентът е в правото си да върне списъка с министри, ако види фигура, която би работила срещу интересите на гражданите, но съм убедена, че няма да стигнем дотам", допълни тя.

Припомняме, че петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров. От него се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да заработи.

Според Йотова разговорите с партиите са очертали дневния ред на служебния кабинет. ''Сред основните приоритети са стабилизиране на финансите на дръжавата при безевров бюджет, незабавни мерки за контрол върху цените, регулиране на цените на електроенергията, бързи мерки за най-уязвимите, разрешаване на случая "Петрохан", изпълняване на ангажиментите към нашите партньори, както и защита на интересите на България в международен план. Разчитам Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск и да поеме отговорността като премиер за министрите, които ще предложи - те няма да са мой избор. Работата ми не е формална. Съветвах се с парламентаристи и конституционалисти и не разтеглям процедурата", категоричен бе президентът.

По думите ѝ последните промени в Конституцията са били гавра. "Не бих искала в служебния кабинет да видя компрометирани хора, които да изместят акцента в предизборната кампания в скандали. Бих върнала състава на кабинета, ако видя личности, които не смятам, че биха се справили със задачите си. Ще бъда коректив на служебния кабинет, ако не работи в интерес на българските граждани. Ще дам гласност за всеки сигнал за нередности. Не смятам, че Гюров ще има проблеми да направи политически безпристратен кабинет. Вярвам, че е научил доста уроци през последните години", отговори Йотова на въпрос на NOVA.

По отношение на наложеното от нея вето за ограничаването на секциите в страни извън ЕС държавният глава подчерта, че то е породено от решението на парламента да ограничи правото на избор на сънародниците ни зад граница. "Аз съм голям защитник на човешките права, а това на избор е от изключително значение", смята Йотова.

Андрей Гюров прие възложената му задача да състави служебен кабинет, като подчерта, че ситуацията е необичайна, но приема доверието с чувство за отговорност. Той заяви, че основният му приоритет ще бъдат честни избори, възстановяване на доверието в институциите и спокойна работа без излишна истерия. Гюров посочи, че ще събере екип от експерти с опит и обществен авторитет, които няма да се изявяват с политически позиции или агресивно поведение.

След срещата с президента той уточни, че все още не е готов с имената на министрите, но разговорите предстоят и ще се проведат в кратки срокове. Сред ключовите задачи ще бъдат подготовката на честни избори, изготвянето на удължителен бюджет и осигуряването на плавен преход към редовно правителство. Гюров подчерта, че кабинетът ще бъде независим от партии, без „подставени лица“, а вътрешният министър трябва да бъде професионалист от системата с безспорна репутация.