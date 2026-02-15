В рубриката „Нищо лично” Краси Боев ни среща с Христо Гутев учител в Професионалната техническа гимназия в град Сандански. Той се е заел със задачата да съживи интереса към занаята на заварчика, като показва на учениците си, че работата с електрожен може да бъде не само професия, но и форма на изкуство.

Христо не е учител по математика, въпреки че често държи учебника в ръцете си, за да показва изчисления на своите възпитаници. Той преподава металообработване – от студена обработка до електродъгово заваряване. „Заварчикът трябва да стане едно с машината, така както оперира един хирург”, обяснява той своята философия в работилницата.

В изложбената зала на местния Културен дом са подредени произведения, изработени от неговите ученици в клуба по заваряване. Сред експонатите има 9-килограмов чук на Тор, метален самолет, изработен от стара автомобилна свещ и части от вилица, както и фигура на балерина, която пази съвършен баланс без помощта на магнити или батерии. Повечето предмети са създадени от отпадъчни материали - „от нищо нещо”.

Пътят на Христо към заваряването преминава през изкуството. Той е художник, който е прекарал пет години в италианския град Равена, където е рисувал икони и декоративни чинии за стена. По-късно живее в Лондон, където също продава свои картини и икони, основно на руски купувачи. Именно в Италия се докосва до заваряването, когато собственикът на ателието му имал нужда от помощ в тази сфера. „Ръката трябва да бъде така, както е при художника - да е заедно с ума и да не трябва да трепка”, споделя учителят.

Въпреки че професията се смята за изчезваща, Христо успява да мотивира децата да остават в работилницата до 15:00 часа, въпреки че часовете им приключват в 13:20. Той залага на екипната работа и дисциплината. „Тук идеята е да може да се създаде едно цяло. Когато имаме общ отборен колектив, печелим повече, отколкото сам някой”, казва той. Вече има и резултати - негова ученичка е завършила и продължила образованието си в университет по същата специалност, като Христо се надява тя да се върне в училището като колега.

За Христо Гутев най-важното е да остави следа след себе си чрез работата с младите хора. „Вярвам, че ако не оставим следа, ние за какво сме тук? Животът ни е такъв”, завършва той.

