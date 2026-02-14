В рубриката „Нищо лично” Краси Боев ни среща с Петър Михов млад мъж, който без колебание напуска сигурната си работа в Америка, за да се завърне в санданското село Илинденци. Там той се посвещава на една трудна, но вдъхновяваща мисия - създаването на качествено вино и съхраняването на старите български сортове грозде.

Петър е завършил технология на виното и бирата, а след университета печели стаж в крафт пивоварна в Ню Хемпшир, на източното крайбрежие на САЩ. Въпреки възможностите за развитие зад океана, той избира да се прибере в родината. „Там има много плюсове, но няма лозя, няма изби, няма ги тези местни сортове и го няма моето семейство”, споделя той.

Лозовите масиви на Петър се намират на 640 метра надморска височина, което ги прави едни от най-високо разположените в страната. Територията е уникална със своята варовикова почва. Множеството камъни в лозята не са пречка, а благодат - те привличат слънчевата енергия през деня и помагат на гроздето да достигне перфектна технологична зрялост.

Младият лозар е фокусиран върху редки местни сортове като „Мелник 82” и легендарната „Керацуда”. За бялото вино „Керацуда” Петър разказва стара легенда, предадена от дядо му - за гръцки търговец, чиято болна дъщеря била излекувана именно в този регион. В знак на благодарност бащата подарил лозова пръчка, която нарекли на името на момичето - Кераца.

Село Илинденци, където Петър е избрал да живее и работи, често е сравнявано с гръцкия Метеора заради къщите, вградени в уникални скални образувания. За разлика от туристическите обекти обаче, тук цари пълна тишина и спокойствие.

Въпреки че селскостопанският труд е тежък и изисква постоянно присъствие – от резитбата и плевенето до ферментацията и бутилирането - Петър не се оплаква. Той споделя, че всеки ден генерира по над 15 нови предприемачески идеи, които го държат мотивиран. „Когато се прави нещо със страст и любов, вярвам, че нищо не може да те изненада негативно”, категоричен е той.

Целта на Петър е не просто да произвежда вино, а да остави нещо ценно след себе си за следващите поколения, оставайки близо до земята и своите корени.

