Напрежение и готовност за бунт сред артистичните среди. Директорите на най-обичаните държавни театри и опери отправиха призив - да се напише нова национална стратегия за закрила и развитие на сектор „сценични изкуства“. Навлизайки в година на политическа нестабилност и без бюджет, те заговориха в един глас - за системното неглижиране на труда им и за дълбоката несигурност и демотивация сред тези, които поддържат културата и духа на българския народ.

Директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов посочи, че театрите са фалирали, при това отдавна. Зам.-директорът на Младежкия театър „Николай Бинев“ Делян Тодоров каза, че системата не е в криза, а в колапс.

Сърменов коментира още, че "културата изчезва", а бюжетът свършва в рамките на юни-юли месец. "Оттук нататък ние загиваме. Салоните са ни пълни, работим на 3 сцени и въпреки това генерираме минуси – просто системата не издържа. Държавата на първо място трябва да си отговори нужни ли сме им и ако сме им нужни – това трябва да се промени", допълни той.



А сметките показват - всяка година и с всеки следващ месец кризата е все по-необратима.

Тодоров коментира, че театрите имат 30% по-малко финансиране през 2025 г. спрямо 2024 г. "Голяма част от институтите бяха поставени в невъзможност да функционират. Наложи се да "избутат" с много компромиси предишната година. За съжаление тази година започва по същия начин. Тук не става въпрос за пари, не става въпрос за няколко милиона, а за желанието да се опитаме да излезем от тази спирала", посочи още той.

Сърменов сподели още, че хората от сферата на културата говорят за проблемите, но няма кой да ги чуе.



След запитване на NOVA от Министерството на културата заявиха своята подкрепа по исканията на сектора.

Припомниха, че среща вече се е провела и увериха – остават отворени за диалог.





Калин Сърменов обясни, че на първо място трябва да се направи категоризация, а така финансирането ще бъде разпределено по различен начин. "Това, което ние можем да направим, е да спрем да работим. Но не знам дали някой ще обърне внимание", допълни още той.