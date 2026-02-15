-
Среща с Александрина, която завършва архитектура в Лондон, но решава да отглежда билки у нас
Тази неделя в „Да хванеш гората” ви срещаме с Александрина. Тя завършва архитектура в Лондон и работи за голямо студио с възможности за развитие. Но семейството и природата я теглят към родината. Едно предаване за шафрана по време на COVID-19 преобръща живота й. Решава да отглежда билката и преоткрива селото на баба и дядо ѝ, като засажда изоставените им ниви. Сега вече е собственик и на козметична линия с шафран.
"Да хванеш гората": От София до Габровския Балкан (ВИДЕО)
„Върнах се към корените ми и спокойствието. Във Великобритания бях намерила работа в хубава фирма, можех да се развивам, но избрах да се върна в България”, сподели жената.
Цялото предаване гледайте във видеото.
