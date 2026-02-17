Обилен дъжд, който премина в сняг заваля в много части на страната. Усложнена беше обстановката в Монтанско и Видинско, където имаше много закъсали автомобили. Шофьори предупредиха в социалните мрежи за обилен снеговалеж на АМ "Хемус" в посока Варна.

Сняг и рязко застудяване обхванаха части от България



Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено. За сряда прогнозите в цялата страна са дъждът да премине в сняг.

АПИ призова шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия.

Редактор: Станимира Шикова