Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Ограничиха движението за тирове през проходите Превала и Рожен
Обилен дъжд, който премина в сняг заваля в много части на страната. Усложнена беше обстановката в Монтанско и Видинско, където имаше много закъсали автомобили. Шофьори предупредиха в социалните мрежи за обилен снеговалеж на АМ "Хемус" в посока Варна.
Сняг и рязко застудяване обхванаха части от България
Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено. За сряда прогнозите в цялата страна са дъждът да премине в сняг.
АПИ призова шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия.Редактор: Станимира Шикова
